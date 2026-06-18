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Kriminalität in Rutesheim Weniger Straftaten – doch die Polizei warnt eindringlich

Kriminalität in Rutesheim: Weniger Straftaten – doch die Polizei warnt eindringlich
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Telefonieren beim Autofahren mit dem Handy am Ohr ist aus gutem Grund nicht erlaubt: Das war auch in Rutesheim manches Mal die Ursache für Unfälle, wie eine aktuelle Statistik zeigt. Foto: imago

Rutesheim gilt als vergleichsweise sicher im Großraum Stuttgart. Doch jüngste Kriminalitätszahlen zeigen neue Herausforderungen. Die Polizei appelliert an die Wachsamkeit der Bürger.

In Rutesheim, nahe an der Autobahn, lebt es sich offenkundig nicht unsicherer als in anderen vergleichbaren Kommunen im Großraum Stuttgart. Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik für das vergangenen Jahr, jetzt von der Polizei im Gemeinderat präsentiert, zeigen, dass die Häufigkeit von Delikten ähnlich hoch ist wie etwa die in der Nachbarstadt Renningen. Zum Zweck der Vergleichbarkeit hochgerechnet auf 100.000 Einwohner betrug die Häufigkeitszahl in Rutesheim 3500, in Renningen 3587. Leonberg hat derweil mit 4220 die höchste Häufigkeitszahl und liegt damit auch deutlich über der des Landkreises Böblingen mit 3793.

 

Die Zahlen erläuterten Sven Schüler, der das Polizeirevier Leonberg leitet, und Tobias Bühler, Leiter des Polizeipostens Rutesheim. Mit 394 Straftaten im vergangenen Jahr pendelte sich die Zahl demnach auf das Niveau der letzten zehn Jahre ein, nachdem es 2024 einen deutlichen Anstieg auf 491 gegeben hatte. Allerdings sank 2025 nicht nur die Zahl der Straftaten um 20 Prozent, sondern auch die Aufklärungsquote um gut zehn auf knapp 60 Prozent. Dass weniger Straftaten aufgeklärt wurden, stellte Sven Schüler in einen Zusammenhang mit „vielen ausländischen Fahrzeugen, die tanken und dann wegfahren, besonders an der Shell-Tankstelle“, so der Polizeibeamte.

Die gute Verkehrsanbindung dient auch Kriminellen

So sind denn auch Diebstähle mit 84 Fällen die häufigste Art von Delikten, 60 davon sogenannter einfacher Diebstahl. Bei Einbrüchen mit Diebstählen gab es 2025, wie schon in den Jahren davor, jeweils nur einen Fall. Dieser konnte auch aufgeklärt werden. Diese Zahl könne sich aber schnell ändern, warnte Sven Schüler, allein schon durch die gute Verkehrsanbindung - denn Täter könnten auch schnell flüchten. Während die Zahl der Betrugsfälle um 27 auf insgesamt 50 zurückging, stiegen Beleidigungen um vier auf 28 an, Sachbeschädigungen um 20 auf 76 und Rauschgiftkriminalität um acht auf 19 Fälle.

Gut 80 Prozent der ermittelten 208 Tatverdächtigen des vorigen Jahres sind Erwachsene, der Rest Kinder, deren Zahl laut Sven Schüler zurückgegangen sei, dazu Jugendliche und Heranwachsende. Wenn man die Nationalität zugrunde legt, waren 99 Tatverdächtige Deutsche, 108 hatten andere Staatsangehörigkeiten. Allein 30 Fälle bei den ausländischen Tatverdächtigen hingen mit dem Aufenthaltsstatus und der Arbeitserlaubnis zusammen, sagte Schüler.

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Auch in Sachen Verkehrsunfälle hatte die Polizei in Rutesheim 2025 einiges zu tun. Innerorts gab es 82 Unfälle, außerorts 27. Verletzt wurden dabei 19 Menschen. Die häufigsten Ursachen waren Vorfahrtsfehler und Unfälle beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren. Auffallend ist die Zahl der vom Unfallort Geflüchteten: 61 Fälle gab es bei Unfällen im Ort, fünf außerorts. Drei Mal verursachten laut Sven Schüler Radfahrer in Rutesheim Unfälle, ebenfalls drei Mal Fußgänger.

Verstöße mit Handys sind ein „dickes Problem“

Für das gesamte Revier Leonberg sei die Zahl der entdeckten Gurtverstöße von 1390 auffallend. Ein „dickes Problem“ seien ebenfalls die seit Jahren zunehmenden Verstöße mit Mobiltelefonen, die schon zu schweren Verkehrsunfällen geführt hätten.

Sowohl der Erste Beigeordnete Martin Killinger, der die Sitzung für den erkrankten Rutesheimer Bürgermeister Tobias Pokrop leitete, als auch Gemeinderäte lobten die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die Stadträtin Christina Almert kritisierte wie schon in den Vorjahren, dass die beim Ladendiebstahl erwischten Täter zwar angezeigt würden, aber im Grunde nichts passiere. Sven Schüler rief dazu auf, bei kritischen, unklaren Situationen stets die Polizei zu rufen. Er erinnerte auch an die Betrugsmasche mit den falschen Polizeibeamten und appellierte an alle, wachsam zu sein. „Die Polizei holt kein Geld ab“, stellte er klar.

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