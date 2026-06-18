Kriminalität in Rutesheim: Weniger Straftaten – doch die Polizei warnt eindringlich

In Rutesheim, nahe an der Autobahn, lebt es sich offenkundig nicht unsicherer als in anderen vergleichbaren Kommunen im Großraum Stuttgart. Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik für das vergangenen Jahr, jetzt von der Polizei im Gemeinderat präsentiert, zeigen, dass die Häufigkeit von Delikten ähnlich hoch ist wie etwa die in der Nachbarstadt Renningen. Zum Zweck der Vergleichbarkeit hochgerechnet auf 100.000 Einwohner betrug die Häufigkeitszahl in Rutesheim 3500, in Renningen 3587. Leonberg hat derweil mit 4220 die höchste Häufigkeitszahl und liegt damit auch deutlich über der des Landkreises Böblingen mit 3793.