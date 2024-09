Zwei Jugendliche treffen sich in Südhessen und geraten in Streit. Am Ende kommt einer von beiden schwer verletzt in eine Klinik.

dpa 08.09.2024 - 10:20 Uhr

Babenhausen - Ein 17-Jähriger ist bei einem Streit in Südhessen durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.