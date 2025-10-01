Trotz Ermittlungserfolgen tauchen immer wieder Missbrauchsdarstellungen im Netz auf. Warum das schnelle Löschen für Betroffene so wichtig ist - und weshalb fünf Männer vor Gericht stehen.
Mönchengladbach - Vor Beginn eines Prozesses gegen mutmaßliche Drahtzieher einer Kinderpornografie-Plattform verlangt der Kinderschutzbund mehr Anstrengungen beim Löschen von Missbrauchsdarstellungen im Netz. "Der Fokus der Behörden liegt vor allem darauf, aktuell stattfindenden und anhaltenden Missbrauch zu beenden", sagte der Vize-Präsident des Verbandes, Joachim Türk, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist angesichts der begrenzten personellen Ressourcen auch nachvollziehbar."