Ein bewaffneter Angriff in Mexiko fordert zehn Todesopfer – darunter Kinder. Was über die Hintergründe knapp einen Monat vor der Fußball-WM bekannt ist.

dpa 17.05.2026 - 20:43 Uhr

Puebla - Wenige Wochen vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft sind im Co-Gastgeberland Mexiko zehn Menschen, darunter drei Kinder, bei einem bewaffneten Angriff getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in der kleinen Gemeinde Tehuitzingo, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Puebla mitteilte. Hintergrund dürfte demnach ein Familienstreit sein.