Nach dem Fund einer Frauenleiche in Duisburg prüft die Polizei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Mordkommission ermittelt. Ist die Tote eine vermisste junge Mutter aus Moers?

dpa 25.02.2026 - 12:40 Uhr

Duisburg - In einem Waldstück im Duisburger Norden ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Es gebe Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, teilte die Duisburger Polizei mit. Eine Mordkommission habe mit den Ermittlungen begonnen. Zu den Verletzungen der Frau und den Hintergründen machte eine Sprecherin keine Angaben.