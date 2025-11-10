Im Regionalzug bedroht und verletzt ein Mann andere Reisende. Die Polizei nimmt einen 30-Jährigen fest - und findet in seiner Zelle später Drogen. Der Verdächtige ist den Beamten kein Unbekannter.

dpa 10.11.2025 - 09:39 Uhr

Pasewalk (dpa/mv) - In einem Regionalzug nach Stralsund soll ein Mann mehrere Reisende bedroht und verletzt haben. Er habe einem 45-jährigen Mann den Rucksack gestohlen und ihn mit einem Messer bedroht, teilte die Bundespolizei mit. Eine 57-jährige Frau, welche die Situation gefilmt habe, soll der Mann mit zwei Faustschlägen im Gesicht verletzt haben. In Stralsund habe er eine weitere Frau geschlagen.