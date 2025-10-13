Ein Mann soll in Südbaden seine eigene Tochter getötet haben. Die Polizei schießt auf ihn - kann den 58-Jährigen aber nicht stoppen. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.
13.10.2025 - 16:46 Uhr
Bollschweil - Der 58-Jährige, der südlich von Freiburg seine eigene Tochter getötet haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Freiburg habe bereits am Sonntag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.