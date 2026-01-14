Zwei Menschen wurden bei einem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufszentrum verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

dpa 14.01.2026 - 14:06 Uhr

Ulm - Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten ihn nach dem Verlassen des Marktes fassen – dabei kam es laut dem Sprecher zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt.