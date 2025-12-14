Nach dem Messerangriff auf eine Familie in Bergkamen werden die Mutter und zwei Kinder weiter intensivmedizinisch behandelt. Lebensgefahr besteht laut Staatsanwaltschaft nicht.

dpa 14.12.2025 - 13:50 Uhr

Bergkamen - Nach dem Messerangriff auf eine Familie im nordrhein-westfälischen Bergkamen werden die Mutter und ihre beiden ältesten Kinder weiter auf Intensivstationen behandelt. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Das älteste Kind, die acht Jahre alte Tochter, sei "sehr traumatisiert" und habe starke Schmerzen. Lebensgefahr bestehe aber keine, sagte die Sprecherin. Die beiden jüngeren Kinder seien nicht auf Intensivstationen untergebracht, so die Staatsanwaltschaft.