In der Krefelder Filiale der Modekette «New Yorker» wird die Chefin erstochen. Ein damaliger Mitarbeiter muss dafür in die Psychiatrie. Er hatte sich von der Frau gemobbt gefühlt.
26.11.2025 - 11:29 Uhr
Krefeld - Nach der Ermordung einer Filialleiterin der Modekette "New Yorker" in Krefeld muss ein damaliger Mitarbeiter dauerhaft in die geschlossene Psychiatrie. Von dem Mann gehe eine erhebliche Rückfallgefahr aus, er leide unter Wahnvorstellungen, sagte der Vorsitzende Richter am Krefelder Landgericht, als er die Unterbringung anordnete.