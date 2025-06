Ein Palliativmediziner in Berlin steht im Verdacht, Patienten getötet zu haben. Wegen 15 Fällen ist er bereits Angeklagt. Die Ermittlungen gehen aber weiter - und es könnten noch mehr Opfer sein.

dpa 05.06.2025 - 12:07 Uhr

Berlin - Bei den Ermittlungen gegen einen bereits inhaftierten Palliativmediziner hat die Berliner Staatsanwaltschaft eine weitere Exhumierung veranlasst. Die Leiche eines zum Todeszeitpunkt 66 Jahre alten Mannes wurde am Mittwoch auf dem Evangelischen Kirchhof in Rudow ausgegraben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der Leichnam werde nun in der Gerichtsmedizin untersucht, um die genaue Todesursache festzustellen. Zuvor hatte t-online berichtet.