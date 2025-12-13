Nach einer Messerattacke auf eine Frau und vier Kinder läuft im Ruhrgebiet die Fahndung nach einem 20-Jährigen.

dpa 13.12.2025 - 13:21 Uhr

Bergkamen - Bei einem Messerangriff in Bergkamen im Ruhrgebiet sind eine Mutter und ihre vier Kinder schwerst verletzt worden - das jüngste Opfer ist drei Jahre alt. Darüber informierten Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 20 Jahre alten Bekannten der Mutter handeln. Nach der Tat sei er geflohen. Einsatzkräfte suchten nach ihm. Die Ermittler werteten die Tat als versuchten Mord. Mehrere Medien berichteten.