Ein Zeuge entdeckt ein totes Kind - im gleichen Haus wird die verletzte Mutter gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

dpa 25.02.2026 - 16:35 Uhr

Traunstein - Eine Frau soll im oberbayerischen Traunstein ihr Kleinkind getötet haben. Danach habe sich die 41-Jährige vermutlich selbst verletzt, teilte die Polizei mit. Die verdächtige Deutsche kam in ein psychiatrisches Krankenhaus und wurde zunächst von der Polizei bewacht. Ihr Gesundheitszustand sei stabil. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. Das Amtsgericht Traunstein erließ einen Unterbringungsbefehl.