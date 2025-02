Nach Schüssen an schwedischer Schule: Ermittlungen dauern an

An einer schwedischen Schule fallen Schüsse; etwa zehn Menschen kommen ums Leben. Nach der Tat bleiben viele Fragen offen. Auf Antworten müssen die Schweden noch warten, sagt der Justizminister.

dpa 05.02.2025 - 04:45 Uhr

Örebro - Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule im schwedischen Örebro dauern die Ermittlungen an. Das Motiv für die Tat, bei der etwa zehn Menschen starben, ist weiter unklar. Bei einer Pressekonferenz am Abend sagte Schwedens Justizminister Gunnar Strömmer, die Polizei arbeite daran, die Verstorbenen zu identifizieren und die Angehörigen zu benachrichtigen.