Dreiste Täter fesseln Willi Weber und seine Frau in der eigenen Villa. Wie organisierte Banden gezielt ältere Menschen ins Visier nehmen – und was das für alle bedeutet.
Stuttgart - Als frühere rechte Hand von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist Willi Weber an Glanz und Prominenz gewöhnt. Doch ein brutaler Überfall in seiner Stuttgarter Villa hat ihm gezeigt, wie schutzlos selbst ein bekannter Manager im eigenen Haus sein kann. Was dem 83-Jährigen widerfahren ist, beschreibt nach Einschätzung von Polizei und Opfer-Helfern eine Entwicklung, die vielen älteren Menschen in Deutschland Angst macht.