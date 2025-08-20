Rivalisierende Kartelle kämpfen in Mexiko mit äußerster Gewalt um Einflussgebiete und Routen für den Drogenhandel. Jetzt machen die Ermittler eine grausame Entdeckung.
20.08.2025 - 18:00 Uhr
Tlaxcala - Die mexikanische Polizei hat auf der Straße sechs abgetrennte männliche Köpfe entdeckt. Der Fund wurde im zentralen Bundesstaat Tlaxcala gemacht, wie die örtliche Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Neben den Köpfen habe eine Verbrechergruppe eine Botschaft an eine rivalisierende Bande hinterlassen.