Polizei schießt auf Mädchen: Was wir wissen - und was nicht

Eine Zwölfjährige schwebt nach einem oder mehreren Schüssen aus einer Polizeiwaffe in Lebensgefahr. Doch weshalb ging sie überhaupt mit Messern auf die Polizisten zu? Viele Fragen sind noch offen.

dpa 17.11.2025 - 12:31 Uhr

Bochum - Durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe ist eine Zwölfjährige bei einem Einsatz in Bochum lebensgefährlich verletzt worden. Sie ging nach Angaben der Beamten mit zwei Messern in der Hand auf die Einsatzkräfte zu. Doch viele Details zu dem Einsatz sind noch offen.