red/dpa/lsw 19.07.2024 - 10:55 Uhr

Am Stuttgarter Hauptbahnhof sticht ein Mann mit einem Messer auf zwei Wartende ein und verletzt sie schwer, Anfang Juni wird in Mannheim ein Polizist bei einer Messerattacke getötet: Weil es in Baden-Württemberg laut Statistik immer häufiger zu Messerangriffen kommt, fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft Konsequenzen. In einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, listet die Gewerkschaft Maßnahmen auf. Zuvor hatte der SWR über die Forderungen berichtet.