Die Polizei in Österreich sucht nach einem möglicherweise mit Gift verseuchtem zweiten Glas mit Babynahrung. Jetzt werden Kindergärten und Pflegeheime kontaktiert. Ein Gutachten soll Fragen klären.
20.04.2026 - 11:33 Uhr
Wien/Ingolstadt - Die Polizei in Österreich hat die Suche nach einem möglicherweise vergifteten Glas mit Babynahrung ausgeweitet. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung und haben nun auch Kontakt zu Kindergärten und Pflegeeinrichtungen aufgenommen", sagte eine Sprecherin der Polizei im Bundesland Burgenland.