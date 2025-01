Forscher warnen vor Katastrophe Achtung! In 89 Sekunden geht die Welt unter!

Mit der „Weltuntergangsuhr“ bewerten Wissenschaftler seit Jahren, wie nah die Menschheit dem Abgrund ist. Derzeit steht es so schlecht um die Erde wie nie. Doch was soll’s. Die Menschheit macht weiter ihr Ding, als wäre nichts geschehen. Welcome Armageddon!