Ein Mädchen verschwindet aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden – erst Stunden später wird es verletzt gefunden. Nun ist der Täter verurteilt worden. Wie hat der Fall den Europa-Park verändert?
04.03.2026 - 13:15 Uhr
Freiburg/Rust - Nach dem Weglocken und sexuellen Missbrauch eines Mädchens aus dem südbadischen Erlebnisbad Rulantica ist ein Mann vom Landgericht Freiburg zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte das damals sechs Jahre alte Kind nach eigenen Angaben im Sommer 2025 aus dem Bad des Europa-Parks in Rust gelockt und missbraucht.