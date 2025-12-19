Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an einer Universität US-Bundesstaat Rhode Island ist die Suche nach dem mutmaßlichen Täter beendet. Dennoch bleiben viele Fragen zu dem Fall offen.

dpa 19.12.2025 - 04:37 Uhr

Providence - Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmaßlichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden. Auf einer Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden wurde er als 48-jähriger Portugiese identifiziert, der früher an der Uni studiert und zuletzt in Miami im Bundesstaat Florida gewohnt habe. Demnach beging er am Donnerstagabend (Ortszeit) Suizid. Sein Motiv ist nach wie vor unklar.