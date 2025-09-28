Im US-Bundesstaat Michigan fallen Schüsse in einer Kirche, das Gebäude steht in Flammen. Es gibt laut Polizei Opfer, aber vieles ist noch unklar. Auch das FBI soll vor Ort unterstützen.

dpa 28.09.2025 - 18:37 Uhr

Grand Blanc - Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen, auf Aufnahmen im US-Fernsehen war viel Rauch zu sehen. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu den Opfern und zur Frage, ob es sich bei ihnen um Tote oder Verletzte handelt. Aktuell bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.