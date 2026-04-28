Schweizer Ermittler schnappen den Chef einer kriminellen Bande, die mit Liebesbetrug und Cybertricks Millionen ergaunert haben soll. Wer steckt hinter «Black Axe»?
Zürich - Bei einem Großeinsatz gegen eine nigerianische Betrügerbande hat die Schweizer Polizei nach Angaben der Polizeiorganisation Interpol den Regionalchef für Südeuropa und neun weitere Männer festgenommen. Der Einsatz galt der mafiaähnlichen Organisation "Black Axe", gegen die in München im vergangenen Jahr ein Prozess lief. Das bayerische Landeskriminalamt sowie das italienische Antimafia-Direktorat hätten zu dem Fahndungserfolg beigetragen, so Interpol.