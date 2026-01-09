Phishing-Mails, gefälschte Webseiten, Anrufe unter falschem Namen: Betrüger versuchen mit ausgefeilten Maschen, an das Geld von Bankkunden zu gelangen. Wie Verbraucher sich schützen können.
09.01.2026 - 13:03 Uhr
Frankfurt/Main - Bankkunden in Deutschland müssen sich aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf wachsende Angriffe von Betrügern einstellen. Die Kurve der Fälle gehe nach oben, sagte BSI-Präsidentin Claudia Plattner am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung des Bankenverbands in Frankfurt.