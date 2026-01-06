Nach dem spektakulären Einbruch in Gelsenkirchen sorgen sich Kunden um ihr Geld. Etliche haben schon einen Anwalt beauftragt. Hat die Bank sie ausreichend aufgeklärt, dass die Haftung begrenzt ist?
06.01.2026 - 14:25 Uhr
Gelsenkirchen - Nach dem Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse bleibt das Institut vorerst weiter geschlossen. Der geplünderte Tresorraum sei von der Polizei versiegelt worden, sagte ein Sparkassensprecher. Bevor die Bank ihre Tätigkeit wieder aufnehmen könne, müssten Unterlagen und Gegenstände in dem Raum für die Kunden gesichert werden. Es sei aktuell schwer zu sagen, wie lange das noch dauern werde.