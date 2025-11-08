Mitten in der Nacht kommt ein Mann in einer Hamburger Wohnung zu Tode – eine Frau wird direkt festgenommen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

dpa 08.11.2025 - 09:49 Uhr

Hamburg - Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg ist eine Frau wegen des Verdachts festgenommen worden, einen Mann getötet zu haben. Die Polizei war nach eigenen Angaben kurz nach Mitternacht zu einer Wohnung im Bezirk Harburg gerufen worden, in der der Schwerverletzte lag. Trotz sofortiger Rettungsversuche sei er noch vor Ort gestorben. Nach ersten Erkenntnissen dürfte er durch nicht näher erläuterte "Gewalteinwirkungen" zu Tode gekommen sein. Eine Mordkommission und die Spurensicherung des Landeskriminalamtes ermitteln. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.