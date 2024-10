Tödliche Schüsse in Göppingen - Verdächtiger weiter flüchtig

In einer Shishabar in Göppingen schießt ein Täter. Ein Mann stirbt, zwei weitere werden lebensgefährlich verletzt. Noch ist der Täter nicht gefasst.

dpa 04.10.2024 - 08:06 Uhr

Göppingen - Die Polizei fahndet nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen weiter nach dem Täter. Tatort sei eine Shishabar im Südosten der Stadt gewesen, sagte ein Pressesprecher am Freitagmorgen. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Täter schließt die Polizei bislang aus.