Tödliche Schüsse vor Fitnessstudio: Fahndung dauert an

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 32-Jährigen in Köln ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Er soll einen Elektroroller benutzt haben. Eine Mordkommission ermittelt.

dpa 23.10.2024 - 03:48 Uhr

Köln - Im Fall des vor einem Fitnessstudio in Köln niedergeschossenen und tödlich verletzten 32-Jährigen dauert die Fahndung nach dem Täter an. Auch Stunden nach der Tat sei der Gesuchte weiterhin flüchtig, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Zu möglichen Hintergründen der Tat äußerten sich die Ermittlungsbehörden bislang nicht. Eine Mordkommission ermittelt.