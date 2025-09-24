Bei einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in den USA fallen Schüsse. Mehrere Menschen kommen dabei nach offiziellen Angaben ums Leben.

dpa 24.09.2025 - 16:27 Uhr

Dallas - Bei Schüssen vor einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in Dallas sind mehrere Menschen getötet worden. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem schrieb auf der Plattform X von mehreren Verletzten und Toten. Die Polizei von Dallas teilte auf X mit, dass ein Opfer am Tatort starb, der verdächtige Schütze sei ebenfalls tot. Der Ministerin zufolge starb er an einer selbst zugefügten Schusswunde.