Die Behörden ermitteln nach Schüssen in zwei türkischen Schulen. Soziale Medien und Chats die Straftaten verherrlicht und zu Angriffen angestachelt haben sollen, geraten verstärkt in den Blick.

dpa 17.04.2026 - 16:08 Uhr

Kahramanmaras - Türkische Behörden nehmen infolge zweier Angriffe mit Schusswaffen an Schulen in der Türkei immer mehr soziale Medien und verdächtige Chats in den Fokus der Ermittlungen. Bisher wurden 411 Personen festgenommen, die irreführende Beiträge veröffentlichten, Drohungen aussprachen, zu Handlungen aufriefen und die Bevölkerung zu Hass anstachelten, wie die Polizei auf X mitteilte.