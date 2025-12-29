Die Täter bohren in Gelsenkirchen mit einem Bohrer ein Loch in den Tresorraum einer Bank. Anschließend durchsuchen sie mehrere Wertschließfächer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

dpa 29.12.2025 - 09:16 Uhr

Gelsenkirchen - Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in ein Bankgebäude eingebrochen und haben dabei mehrere Wertschließfächer durchsucht. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers in den Tresorraum. Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.