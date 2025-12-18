Nach dem Messerangriff im Essener Hauptbahnhof sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Polizei schließt ein politisches Motiv aus.

dpa 18.12.2025 - 13:04 Uhr

Essen - Nach der Messerattacke im Essener Hauptbahnhof auf einen 21-jährigen Syrer haben die Ermittler einen Verdächtigen identifiziert. Der 17-jährige Mann - ebenfalls Syrer - sei in Mülheim festgenommen worden und sitze inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, teilte die Essener Polizei mit. Ein politisches Motiv sei auszuschließen. Die Ermittlungen zum Grund des Streites liefen weiter.