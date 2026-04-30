Immer mehr Details von den Vorwürfen gegen den US-Musiker D4vd wegen Mordes an einer 14-Jährigen werden bekannt. Die Staatsanwaltschaft schildert einen grausigen Vorgang - mit Messer und Kettensäge.
30.04.2026 - 07:31 Uhr
Los Angeles - Eine Woche nach der Mordanklage gegen den US-Musiker D4vd hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles grausige Details zu den Vorwürfen gegen den 21-Jährigen bekanntgegeben. Der Sänger soll ein 14 Jahre altes Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben.