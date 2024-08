Was bringen Messerverbote?

Angriffe und Auseinandersetzungen mit Stichwaffen stiften Verunsicherung. Solche Straftaten häufen sich in Großstädten. Unter den Tatverdächtigen sind Migranten überproportional häufig vertreten.

Armin Käfer 21.08.2024 - 16:14 Uhr

Zwei aktuelle Polizeimeldungen zeigen, dass Messerangriffe mittlerweile zum Alltag gehören: In Schwabach wird ein Mann im Streit auf offener Straße erstochen, in München erschießen Polizisten eine Frau, die sie mit einem Messer attackieren wollte. Solche Schlagzeilen häufen sich. Zu den spektakulärsten Fällen dieser Art zählt die Messerstecherei auf der Stuttgarter Königstraße Anfang August. Drei Syrer, die in Untersuchungshaft sitzen, sollen dabei verfeindete Araber angegriffen und niedergestochen haben.