Kriminelle nutzen am Telefon gezielt menschliche Emotionen aus. Wie groß das Ausmaß dieser Betrugsmasche ist, zeigt eine neue Statistik. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein.

dpa 19.04.2025 - 05:49 Uhr

Mainz - Die Polizei warnt seit Langem - und doch fallen immer wieder Menschen auf Betrüger am Telefon herein. "Betrügerische Anrufe wie Schockanrufe oder der sogenannte Enkeltrick sind deshalb so wirksam, weil sie gezielt auf emotionale Ausnahmesituationen setzen", sagte Céline Sturm von der Opferschutzorganisation Weißer Ring der Deutschen Presse-Agentur. "In solchen Momenten wird das rationale Denken stark beeinträchtigt, viele handeln reflexhaft aus Angst, Sorge oder Hilfsbereitschaft."