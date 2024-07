In der Küstenstadt Southport kommt es zu einem großen Polizeieinsatz. Die Ermittler sprechen von mehreren Opfern und nehmen einen Mann mit einem Messer fest.

dpa 29.07.2024 - 16:35 Uhr

Southport - Bei einem mutmaßlichen Messerangriff in der britischen Küstenstadt Southport sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Am Tatort seien acht Personen mit Stichverletzungen behandelt und dann in Kliniken gebracht worden, teilten die Rettungsdienste mit. Vermutlich sind auch Kinder unter den Opfern. Einige Verletzte seien in ein Kinderkrankenhaus gekommen, hieß es in der Mitteilung.