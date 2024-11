In Göppingen stirbt ein Mensch durch eine Gewalttat. Stundenlang ermittelt die Polizei am Tatort. Einen Verdacht haben sie. Aber warum eskalierte die Situation?

dpa 12.11.2024 - 13:04 Uhr

Göppingen - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Göppingen sind der mutmaßliche Täter und eine Frau festgenommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums wird ein 33 Jahre alter Mann aus Vietnam verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Auch eine Frau sei festgenommen worden, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Die Ermittlungen stehen am Anfang", sagte er weiter. Das Opfer sei noch nicht eindeutig identifiziert, auch sei bislang nicht abschließend klar, in welcher Beziehung die beiden Männer und die Frau zueinander standen.