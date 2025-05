Einen Kreisverkehr in Detmold ziert ein Kugelkunstwerk. Doch das macht Probleme. Zuerst zerstört ein Sturm die Aufhängungen - dann bringen Unbekannte die Kugel ins Rollen.

dpa 11.05.2025 - 12:19 Uhr

Detmold - Unbekannte haben in Detmold ein riesiges Kugelkunstwerk auf einem Kreisverkehr gelöst und eine abschüssige Straße heruntergerollt. Die vier Meter große Kugel blieb nach etwa 50 Metern in einem Straßengraben liegen, wie die Polizei in Detmold mitteilte. Eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. "Das ist ein ungeheuerlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der schlimmste Folgen hätte haben können", empörte sich der Bürgermeister.