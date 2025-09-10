Mit einem Messer greift ein Mensch an einer Schule in Südfrankreich eine Lehrkraft und einen Schüler an. Der Täter wird festgenommen. Was ist über den Vorfall bekannt?
10.09.2025 - 15:37 Uhr
Antibes - Bei einem Messerangriff an einer französischen Schule sind eine Lehrkraft und ein Schüler attackiert worden. Der mutmaßliche Täter des Angriffs an einer Gartenbauschule in Antibes wurde festgenommen, wie es von der Polizei hieß. Nähere Angaben zum Vorfall konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.