Im Hallschlag steht ein Müllunterstand zwischen zwei Wohnhäusern in Flammen. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Sebastian Steegmüller 22.07.2024 - 17:29 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Freitag mehrere Mülltonnen im Hallschlag in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag vermeldet hat, alarmierten Anwohner aus der Düsseldorfer Straße gegen 17.30 Uhr die Feuerwehr. Sie meldeten, dass es in einem Müllunterstand zwischen zwei Wohnhäusern brennen würde. Umgehend rückten die Einsatzkräfte in den Cannstatter Stadtteil aus und löschten die brennenden Tonnen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei den Beamten zu melden.