Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend in Hoheneck auf dem Gelände der Grundschule zwei Siebenjährigen sein Geschlechtsteil gezeigt. Diese liefen daraufhin sofort zu ihren Müttern – was der Mann nutzte, um sich aus dem Staub zu machen.

Julia Amrhein 30.10.2024 - 14:02 Uhr

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten, der sich am Sonntagabend in Hoheneck vor Kindern entblößt haben soll. Die beiden Siebenjährigen – ein Mädchen und ein Junge – hatten gegen 18 Uhr auf dem Gelände der Grundschule in der Ostertagstraße neben einem Container gespielt, der derzeit für die Kernzeitbetreuung genutzt wird.