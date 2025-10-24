Eine Kampagne aus Stuttgart mit den Schlagworten „strong without“ und „safe together“ richtet sich an junge Männer. Warum sie jetzt international für Aufsehen sorgt.
24.10.2025 - 17:00 Uhr
Ein junger Mann, der keinen Sport macht, ist für die jungen Frauen immer noch eine „7 von 10“ – also noch ziemlich okay. Auch ein Raucher kriegt noch gute Noten. Aber einer, der ein Messer dabei hat? Das ist für eine junge Frau nicht nur eine „0 von 10“, sondern sogar eine „0 von 100“. Die Umfrage macht ein Präventionsbeamter der Stuttgarter Polizei. Das Interview ist zu sehen auf Tik-Tok und Instagram, unter dem Titel „safe together“.