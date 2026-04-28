Kriminalstatistik Kreis Böblingen Deutlicher Rückgang bei Straftaten
Ob Jugendkriminalität, Körperverletzungen oder Ladendiebstähle: Die polizeiliche Statistik für den Kreis Böblingen zeigt positive Tendenzen.
Ob Jugendkriminalität, Körperverletzungen oder Ladendiebstähle: Die polizeiliche Statistik für den Kreis Böblingen zeigt positive Tendenzen.
Zahlen, Daten, Fakten – und dahinter zahlreiche Schicksale. Die Polizeiliche Kriminalstatistik schlüsselt die Entwicklungen des Jahres 2025 in verschiedenen Deliktbereichen im Landkreis auf. Es ergibt sich ein detailliertes Bild zu Tötungsdelikten, Einbruchsdiebstählen oder Körperverletzungen. Die Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Silke Kübler, bringt die komplexen Ergebnisse beim Besuch im Sozialausschuss des Kreistags dennoch auf eine einfache Formel: „Die Bürger leben in einem sicheren Landkreis.“