Notärzte, Pfleger und Beschäftigte in Praxen und Kliniken sind zunehmend Attacken ausgesetzt. Der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, fordert ein genaueres Bild der Lage.
Berlin - Attacken gegen das Gesundheitspersonal in Deutschland sollten nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul künftig gesondert in der Kriminalitätsstatistik aufgeführt werden. Der CDU-Politiker verspricht sich davon einen besseren Überblick, wie groß das Problem ist. "Die Angriffe auf Beschäftigte in Arztpraxen oder Krankenhäusern nehmen zu. Aggressionen von Patienten und ihren Angehörigen beschränken sich nicht mehr nur auf Sanitäter", sagte Reul der "Rheinischen Post". "Mittlerweile ist das Problem größer geworden. Das will ich in Zahlen abbilden."