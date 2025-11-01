Als Gruselgestalten verkleidet zogen Menschen durch die Straßen und feierten bis zum Morgen. Auch die Polizei war im Einsatz. Eine erste Bilanz.
01.11.2025 - 10:30 Uhr
Berlin - An einzelnen Orten flogen Eier und Böller, überwiegend blieb es friedlich. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei der Polizei in allen Bundesländern gab es in der Halloween-Nacht zum Samstag keine größeren Zwischenfälle, auch wenn die Polizei insgesamt zu hunderten Einsätzen ausrückte. Vielerorts waren verkleidete Menschen auf den Straßen unterwegs, manche feierten bis in die Morgenstunden