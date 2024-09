Wohnhaus mit Werkstatt in Sinsheim brennt ab

In einem Gebäude, in dem sich Wohnungen und eine Autowerkstatt befinden, bricht am Morgen ein Brand aus. Das Haus ist größtenteils zerstört.

mbo/dpa/lsw 28.09.2024 - 10:17 Uhr

Ein Wohnhaus mit Autowerkstatt ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen, verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. Das Gebäude sei größtenteils ausgebrannt.