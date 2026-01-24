Kripo sucht Zeugen: Sexuelle Belästigung im Ludwigsburger Linienbus

Eine 14-Jährige ist am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in einem Linienbus gegen ihren Willen umarmt und berührt worden. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Freitagnachmittag gegen halb zwei in einem auf der Marbacher Straße fahrenden Linienbus ereignet haben soll. Demnach war eine 14-Jährige aus Richtung Neckarweihingen kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Obwohl nur wenige Fahrgäste im Bus saßen, setzte sich ein Jugendlicher, der mit zwei Kameraden an der Haltestelle Neckarbrücke zustieg, direkt neben das junge Mädchen im hinteren Bereich des Busses, legte unvermittelt den Arm um sie und berührte sie am Bein und am Oberkörper.