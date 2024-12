In der Krise der Autobauer wäre von den Politikern pragmatisches Handeln gefragt. Die verlieren sich aber zu oft im Kleinklein der Parteipolitik, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn

Knut Krohn 11.12.2024 - 16:33 Uhr

In den Konzernzentralen der Autobauer ist die Entscheidung längst gefallen: der Pkw-Antrieb der Zukunft ist der Elektromotor. Das Ziel ist also klar definiert, der Weg dorthin ist aber angesichts der tiefen Krise in der Branche inzwischen mehr als ungewiss. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die konservative Europäische Volkspartei mit ihrem Positionspapier die Diskussion nach vorne treiben möchte.