Kein Zurück: VW-Chef Blume will den Sparkurs bei Europas größtem Autobauer konsequent durchziehen. Sein Ziel: ein starker Konzern trotz Stellenabbaus und Kostendrucks.

dpa 03.12.2025 - 15:35 Uhr

Wolfsburg - Volkswagen-Chef Oliver Blume will den Sparkurs des Autoherstellers weiter vorantreiben. Wenn der Konzern auch künftig mit seinen Fahrzeugen Geld verdienen und wettbewerbsfähig sein wolle, müssten die Kosten weiter konsequent optimiert werden, sagte Blume nach Angaben aus dem Unternehmen bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. VW habe gefragte Produkte und Top-Technologien – nun gehe es darum, die Produktivität zu heben und Prozesse zu vereinfachen.